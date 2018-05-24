كوريا الشمالية تصف تصريحات بنس بالحمقاء

قالت المتحدثة باسم الخارجية الكورية الشمالية " شوي سون هوي " إن بلادها ستعيد النظر في القمة المنتظرة في 12 حزيران/ يوليو المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
ووصفت المتحدثة تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس " بالحمقاء" حيث كان قد صرح أن مصير كوريا الشمالية سيكون مثل ليبيا إذا لم تتوصل لاتفاق نووي مع واشنطن، واعتبرت شوي أن بنس لا يفهم مطلقاً وضع كوريا الشمالية.
وكان بنس قد أكد أن واشنطن ما تزال منفتحة بشأن القمة ولكن لم يتغير اي شيء في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ولن يتم تقديم تنازلات .
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لمح بتأجيل القمة المرتقبة مع كوريا الشمالية وذلك خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن
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