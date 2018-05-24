أمين عام الأمم المتحدة قلق من إلغاء ترامب القمة مع كوريا الشمالية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش عن عميق "قلقه" من الغاء القمة بين الرئيس الامريكى دونالد ترامب وكوريا الشمالية كيم جونغ اون.
وفي كلمته التي ألقاها في جامعة مدينة جنيف السويسرية حث غوتيرش الطرفين على مواصلة حوارهما "لإيجاد خطة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية وشفافة". وأضاف "نحن نعيش أوقاتا خطيرة. توتر الحرب الباردة قد عاد إلى عالم ازداد تعقيدا".
غوتيرش عرض رؤية لنزع السلاح في العالم، وصفت بأنها أول مساع من نوعها من جانب أمين عام للمنظمة الدولية لفرض قيود شاملة على الأسلحة، وأكد أن مسؤولية تقليل مخاطر الأسلحة الفتاكة تقع على عاتق الزعماء، وقال إن نزع السلاح قضية تشغل بال كل الدول وينبغي أن تشمل كل الأسلحة "من القنابل اليدوية حتى القنابل الهيدروجينية".
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أما فيما يتعلق باتفاقية النووي مع إيران، فقد قال غوتيرش إنه يرحب بجميع الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي وآخرون للعمل مع إيران من أجل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأصدرت إدارة البيت الأبيض هذا الخميس رسالة مطولة موجهة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من قبل ترامب، ألغى فيها الأخير القمة التي كان من المرتقب عقدها في سنغافورة في الثاني عشر من شهر يونيو-حزيران، وأعرب ترامب في الرسالة عن أسفه لإلغاء القمة، مع التلميح بتفوق الترسانة الأمريكية على نظيرتها الكورية الشمالية.