قالت أجهزة الطوارئ في إسبانيا إن شخصا لقي حتفه وأصيب 26 آخرون من بينهم سبعة أطفال في انفجار منشأة لتخزين الألعاب النارية في بلدة توي في منطقة جاليشيا بشمال غرب البلاد.
قتيل و26 مصابا في انفجار بمخزن للألعاب النارية في إسبانيا
قتيل و26 مصابا في انفجار بمخزن للألعاب النارية في إسبانيا
وقالت صحيفة فارو دي فيجو إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الانفجار الذي دمر عشرات المنازل وهشم نوافذ في محيط أربعة كيلومترات لكن خدمات الطوارئ لم تؤكد سوى حالة وفاة واحدة.
وأظهرت لقطات مصورة من موقع الانفجار دخانا كثيفا يتصاعد من منطقة سكنية فيما تناثر حطام في الشارع.
وقالت أجهزة الطوارئ إن رجال الإطفاء يتفقدون منزلا تلو الآخر في المنطقة بحثا عن قتلى وجرحى محتملين.
ونقلت صحيفة (فارو دي فيجو) عن كارلوس باسكيز رئيس بلدية توي قوله خلال مؤتمر صحفي إن الانفجار وقع على ما يبدو في منزل وليس منطقة تخزين تجارية.
وقال باسكيز "يشير كل شيء إلى إنها منشأة لتخزين الألعاب النارية لكنه كان منزلا وليس مخزنا".
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