الرئيس اللبناني يكلف رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

أصبح في حكم المؤكد أن يتم تكليف السياسي اللبناني سعد الحريري برئاسة الوزراء للمرة الثالثة بعد أن فاز بتأييد 111 نائبا من أعضاء مجلس النواب الـ 128، خلال المشاورات الرسمية يوم الخميس ومن المتوقع أن يبدأ المفاوضات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.

تلفزيون الجديد اللبناني قال إن أكثر من نصف النواب اللبنانيين رشحوا الحريري لرئاسة الحكومة خلال مشاورات يوم الخميس مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، حيث أجرى عون مشاورات رسمية مع النواب، كل على حدة يوم الخميس. ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات حتى بعد الظهر من نفس اليوم. وسيكون على الرئيس تكليف الشخص الذي يحظى بتأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي ظل نظام اقتسام السلطة في لبنان، والمسمى بالمحاصصة الطائفية، يعتبر منصب رئيس الوزراء في لبنان مخصص للطائفة السنية ويعتبر الحريري، المدعوم من قبل الدول الغربية، أوفر المرشحين حظا رغم أن تيار المستقبل الذي يتزعمه خسر أكثر من ثلث عدد نوابه خلال الانتخابات التي جرت في التاسع من شهر مايو-أيار الحالي.

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ودعا كل الزعماء اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة والتي ستسعى إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الركود ومعالجة مستويات الدين العام التي لا يمكن استمرارها. وسيتوجب على الحكومة الجديدة، كما توجب على الحكومة المنتهية ولايتها، الموازنة بين مصالح كل الفرقاء اللبنانيين الرئيسيين، وربما يستغرق هذا وقتا.