15 مصاباً في تفجير مطعم في كندا.. والشرطة تنشر أوصاف المشتبهَين

أصيب 15 شخصا يوم الخميس 24 مايو / أيار، في انفجار بمطعم "بومبايل بيل" في ضاحية ميساساغا بمدينة تورنتو الكندية.
وبحسب الحساب الرسمي لشرطة المدينة على تويتر "Peel Regional Poilce" فإن الانفجار وقع على الساعة 10:30 ليلا، ولم تعرف أسباب الانفجار بعد، وذكر الحساب ان مشتبهين اثنين وصلا إلى موقع الحادث، وضعا جهازا متفجرا في المطعم، العديد من المصابين وصلت إلى مستشفى المنطقة، بينهم ثلاثة بحالة حرجة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى تروما في تورينتو.
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وعن أوصاف المشتبهيْن ذكرت الشرطة بأنهما رجلان بشرتهما فاتحة، برتديان سراويل زرقاء فضفاضة، ومعطفين غامقين، ويضعان القبعة، قميصيهما رماديان، ويرتديان حذائين غامقين، وطالب الحساب متابعيه بمحاولة التعرف عليهما.
الجدير ذكره أن الانفجار وقع بعد شهر من حادثة دهس لحشد في تورونتو بسيارة فان بيضاء مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و15 مصابا.