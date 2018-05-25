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قصة فتى الأدغال " ماوكلي" في فيلم جديد من هوليوود

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قصة فتى الأدغال " ماوكلي" في فيلم جديد من هوليوود

قصة فتى الأدغال " ماوكلي" في فيلم جديد من هوليوود
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بعد سنوات من الانتظار، نسخة آندي سيركس من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير " ماوكلي" على بعد أشهر قليلة من احتلال صالات العرض.

وتركز النسخة على قصة الصبي الذي ينشأ بين الذئاب ويواجه الخطر والتهديد المستمر من نمر اسمه "شيرخان" .

والفيلم مستوحى من رواية المؤلف البريطاني روديارد كبلينغ ، وسيقوم بالأداء الصوتي مجموعة من نجوم هوليوود منهم آندي سيركس ونعومي هاريس وكريستيان بل .

ويقول سيركس عن الفيلم والتقنيات المستخدمة فيه : " نعم.. إنها حقاً الأدغال...واعتقد أن الناس سيرون شيئاً جديداً يذهلهم".

وتأخر إصدار فيلم "ماوكلي" عدة مرات لمجموعة من الأسباب منها صدور فيلم " كتاب الأدغال" الذي يروي نفس القصة، حيث حقق شهرة عالمية وإيرادات كبيرة في العام 2016.

ومن المقرر عرض الفيلم ابتداءً من 19 تشرين الأول-أكتوبر المقبل.

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