بينما تتجه أنظار عشاق كرة القدم عند الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية كييف، بدأت ساحات المدينة تشهد ما يشبه الكرنفال مع بدء توافد آلاف المشجعين، من إسبانيا وإنكلترا خصوصاً لتشجيع فريقها المفضل.
كرنفالات مشجعي الريال وليفربول تلهب ساحات كييف
كرنفالات مشجعي الريال وليفربول تلهب ساحات كييف
للمزيد على يورونيوز:
ليفربول وريال مدريد، صراع على كل الجبهات
رونالدو: عمري 23 عاماً ولا يزال أمامي وقت طويل!
ريال مدريد – ليفربول ... كيف ستكون المواجهة الحاسمة بينهما ومن سيحصد لقب دوري أبطال أوروبا
المباراة التي يستضيفها الملعب الأولمبي، ستحسم لقب دوري أبطال أوروبا، وتجمع ناديي ليفربول وريال مدريد.
وإن كان صراع الناديين لاهباً في الملعب، فإنه لابد سيشمل جبهة جديدة موازية، في الساحات القريبة ومن على المدرجات!