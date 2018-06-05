بعد محمد صلاح، حارس مرمى ليفربول ربما يكون ضحية احتكاك قوي مع راموس أدى إلى ارتجاج دماغي

قال أطباء إن حارس مرمى ليفربول لوريس كاريوس تعرض لارتجاج دماغي، خلال نهائي دوري ابطال أوروبا أمام ريال مدريد الشهر الماضي. وكان كاريوس وراء خطأين فادحين أسفرا عن تسجيل الهدف الأول ثم هدف الفوز الثالث لمنافسة الإسباني ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في كييف يوم 26 أيار/مايو الماضي.

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وقد أجرى كاريوس البالغ من العمر 24 عاما فحوصات طبية في مستشفيات بوسطن الأمريكية، وقال الاطباء إن وقع الارتجاج تم الشعور به على الأرجح فور الإصابة، وإنه من الممكن أن يؤثر ذلك على لياقة اللاعب.