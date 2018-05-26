أصابت محبة جرو صغير مسافري مطار تامبا في فلوريدا، وهم يشاهدون واقعة ولادة الكلبة ذي العامين لثمانية جراء (7 ذكور وأنثى.
وعلى الممرات المؤدية إلى اللحاق برحلة إلى فيلادلفيا، تعامل الركاب مع حادثة ولادة غير متوقعة ساقت الكلبة الصغيرة إيلي إلى المخاص.
أم وثمانية جراء تشغل مسافري مطار تامبا
أصابت محبة جرو صغير مسافري مطار تامبا في فلوريدا، وهم يشاهدون واقعة ولادة الكلبة ذي العامين لثمانية جراء (7 ذكور وأنثى.
وعلى الممرات المؤدية إلى اللحاق برحلة إلى فيلادلفيا، تعامل الركاب مع حادثة ولادة غير متوقعة ساقت الكلبة الصغيرة إيلي إلى المخاص.
وفي أروقة مطار تامبا الدولي، كانت ولادة الجراء الثمانية يوم 25 أيار مايو، مناسبة لالتقاء الصور التذكارية، مع الأم الجديدة!
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