حب طبق الدولمة يوحّد كل مناطق وانتماءات اذربيجان دون استثناء.
الدولمة الأذرية مدرجة في التراث غير المادي لمنظمة اليونسكو.
"الدولمة من الدعائم الأساسية للمطبخ الأذري، هناك 386 وصفة لهذا الطبق"ن تقول مراسلتنا غالينا بولونسكايا.
الدولمة تتربع على عرش المطبخ الأذري
حب طبق الدولمة يوحّد كل مناطق وانتماءات اذربيجان دون استثناء.
الدولمة الأذرية مدرجة في التراث غير المادي لمنظمة اليونسكو.
"الدولمة من الدعائم الأساسية للمطبخ الأذري، هناك 386 وصفة لهذا الطبق"ن تقول مراسلتنا غالينا بولونسكايا.
لحم الضأن والأرز وأوراق العنب والنعناع والكزبرة والخضراوات التي تتغير وفقاً للفصول، منتجات محلية طازجة تضيف نكهة طيبة لهذا الطبق الأذري.
كل شخص له سر صغير خاص به لاعداد هذا الطبق بشكل جيد.
السيدة جييران اسكروفا تظهر لابن أخيها كيفية لف الدولمة. انها تعلمت طريقة اعدادها من جدتها. هنا، تُنقل الوصفة من جيل إلى جيل.
" صعوبة عمل الدولمة هي أنها يجب أن تكون صغيرة جدا، أن تُلف بأناقة، وأن تكون دائرية الشكل ويجب أن لا تنفتح أثناء الطهي"، تقول جيران اسكروفا، نائبة مدير مركز الطبخ الوطني الأذري.
الأمر بسيط ، حين تكون الدولمة على الطاولة، هذا يعني هناك مناسبة.