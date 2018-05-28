تعرف على الدول الأوروبية الأكثر مديونية

دول الاتحاد الأوروبي لديها دين اجمالي حكومي بحوالي 81 بالمئة من الناتج المحلي، في العام 2018، هذا المعدل يغطي الفروقات بين دول الاتحاد الأوروبي، فمثلا اليونان لديها دين حكومي بحوالي 177.8 بالمئة، هذا العام، بينما استونيا فدينها بلغ حوالي 8.8 بالمئة فقط، وهي الأقل مديونية بين دول الاتحاد.

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وبينما قضية الدين العام في اليونان باتت معروفة، إلا أن هناك دول أوروبية دينها العام أكثر من ناجتها المحلي، فإيطاليا مثلا، تشهد وضعا أحسن بقليل فقط من اليونان حيث يصل دينها إلى 130 بالمئة من ناتجها المحلي، وتأتي البرتغال في المركز الثالث بإجمالي دين 122.5 يالمائة، والجدير ذكره أن هذه الدول هي نفسها التي احتلت أسوأ ثلاثة مراكز من ناحية الدين العام الماضي، وهناك توقعات بأن يحدث تحسنا ملحوظا في هذه الدول، لكن الوضع في إيطاليا في حالة ترقب، بعد أن فاز حزبا الخمس نجوم وليغا في الانتخابات الأخيرة.