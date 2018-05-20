شاهد: عمدة ثاني أكبر مدن اليونان يتعرض للاعتداء والضرب على يد متطرفين

تعرض يانيس بوتاريس رئيس بلدية تسالونيكي، ثاني كبرى المدن اليونانية إلى اعتداء من قبل متشددين قوميين قاموا بقذفه بزجاجات فارغة، ووجهوا له ركلات على مستوى الرأس والرجلين بعد أن أسقطوه أرضا.

ووقع الاعتداء على يانيس بوتاريس عند ظهوره في أحد شوارع المدينة لإحياء ذكرى "مذابح اليونانيين البونتيك" التي قتل فيها الأتراك عددًا من اليونانيين خلال الحرب العالمية الأولى.

وتمكن مساعدو رئيس البلدية من تخليصه من أيدي المهاجمين وتوجهوا به إلى أحد مستشفيات المدينة حيث تلقى قضى ليلة هناك لتلقي العلاج.