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برونيل الهولندي يفوز بالجولة التاسعة من مسابقة فولفو للإبحار عبر المحيطات

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برونيل الهولندي يفوز بالجولة التاسعة من مسابقة فولفو للإبحار عبر المحيطات

برونيل الهولندي يفوز بالجولة التاسعة من مسابقة فولفو للإبحار عبر المحيطات
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reuters
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فاز فريق برونيل الهولندي بالجولة التاسعة من مسابقة فولفو للإبحار عبر المحيطات بعد وصوله إلى غارديف في بريطانيا. الفريق الهولندي تقدم بخمس دقائق على "آكزونوبل" أقرب منافس له يوم الثلاثاء.

ومنح هذا الفوز لبرونيل مركز الريادة متقدما على "دونغ فينغ" بثلاث نقاط في نتيجة جميع جولات المسابقة، إذ أنهى الصيني الجولة ثالثا.

قائد فريق برونيل - بو بكينغ، يقول:

"نحن سعداء جدا بهذه النتيجة، وكان هدفنا أن نهزم القاربين الحمر. بالطبع هذا الفوز مفيد لأننا حصلنا على نقاط إضافية وهي معركة ناجحة أننا هزمنا "آكزو نوبل" في النهاية، لذا نحن سعداء... لكن الهدف يبقى أننا نتطلع إلى الأمام. نحن تجاوزنا الهوة بيننا وبين مابفر ودوغ فينغ، ويبقى الفوز هدفنا".

وأنهى برونيل الجولة، بقيادة بوو بكينغ، متقدما بأربع دقائق وخمس ثوان على الفريق الهولندي الذي يتبعه "آكزونوبل" بعد أن أعاق أحدهما الآخر عن التقدم للريادة في المرحلة الأخيرة من المسافة التي بلغت 3300 ميل بحري عبر الأطلسي انطلاقا من نيوبورت في الولايات المتحدة.

ويبلغ طول الجولة المقبلة 1300 ميل بحري، وهي رحلة حول الجزيرة البريطانية إلى غوتنبرغ في السويد، والتي تبدأ من السويد في 10 حزيران/يونيو وتنتهي في لاهاي في هولندا في 21 حزيران/يونيو.

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