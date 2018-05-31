تقرير: كوريا الشمالية لن تتنازل عن النووي وستفتح فرعا للبرغر الأمريكي

خلص تقرير استخباراتي أميركي جديد إلى أن كوريا الشمالية لا تنوي التخلي عن أسلحتها النووية في "الوقت القريب"، بحسب ما أفاد ثلاثة مسؤولين لشبكة "إن بي سي"، في تناقض واضح مع التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب حول استعداد بيونغ يانغ نزع سلاحها النووي.

وعلى الرغم من تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وعدد من الخبراء في المجال النووي فإن ترامب يبدو ماضيا في سعيه للتحضير للقمة المرتقبة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المقرر عقدها في سنغافورة في 12 من يونيو-حزيران، والتي يتلخص هدفها المعلن بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.