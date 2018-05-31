تهافت العشرات من الزوار على حديقة حيوان فرانكفورت يوم الأربعاء لمشاهدة ثلاثة توائم لصغار الأسد وهي تلهو وتلعب مع بعضها بعضا.
3 أشبال توائم يأسرون القلوب بحديقة حيوان فرانكفورت
3 أشبال توائم يأسرون القلوب بحديقة حيوان فرانكفورت
وقالت الحديقة إن الأشبال هي التوائم الأولى للبؤة زارينا. وقال القائمون على رعايتها إنه لم تجر فحوص لتحديد جنسها.
ولازمت الأشبال الثلاثة أمها منذ ولادتها ويأمل حراس الحديقة أن يلتقي الصغار مع أبيهم كومار قريبا.
وقالت آني فوكس مديرة قسم القطط الكبيرة في الحديقة "ليس لدي شك في أنه يود الذهاب لرؤيتهم. هذا ما يريده دائما. إنه يتحرك هنا وهناك ويحدق وينادي ويبدي رغبته في أن يكون معهم".
وأضافت "كل ما في الأمر أن زارينا ليست مستعدة تماما لهذا حتى الآن. سيلتئم شملهم عندما نرى أن الوقت أصبح مناسبا".
للمزيد على يورونيوز:
ولادة غزال وثور أمريكي في حديقة حيوانات صربية
موسم استجمام سنوي جنوب فرنسا لـ "قطيع الأبقار"!