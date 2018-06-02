الإطاحة بحكومة ماريانو راخوي في إسبانيا وسانتشيث يخلفه دون أغلبية برلمانية

قفز الاشتراكي الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الجمعة إلى السلطة ليتولى رئاسة الوزراء بدلا من المحافظ المخضرم ماريانو راخوي الذي خسر اقتراعا على الثقة في البرلمان إثر قضية فساد.

ونهض النواب وهتفوا في البرلمان ترحيبا بتولي النائب الموالي للاتحاد الأوروبي، الذي لم يتول منصبا حكوميا من قبل، رئاسة الوزراء ليصبح سابع رئيس وزراء لإسبانيا منذ عودتها إلى الحكم الديمقراطي في أواخر السبعينات.