تم السبت تعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤول الأعلى لمشروع نيوم العملاق الذي هو عبارة عن منطقة سياحية خاصة تطل على البحر الأحمر والتي ستقيمها السعودية شمال شرق البلاد بتكلفة 500 مليار دولار.
الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمشروع نيوم العملاق
الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمشروع نيوم العملاق
ويأتي تعيين بن سلمان في إطار الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجمعة والتي نصت على تعيين وزراء جدد وإعفاء وزراء ومسؤولين آخرين من مناصبهم.
وبهذا يضيف الأمير الشاب إلى رصيده منصبا جديدا لبقية المهام الأخرى التي يشغلها والتي من بينها منصب كوزير للدفاع ونائب لرئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس شركة أرامكو النفطية في السعودية، إضافة إلى كونه وليا للعهد بعد إعفاء ابن عمه الأمير محمد بن نايف رجل المملكة القوي من منصبه في يونيو حزيران الماضي.
ويمتد مشروع نيوم العمراني والسياحي العملاق الذي يقع بين البحر الأحمر وخليج العقبة على منطقة تقدر ب 26 ألفا و500 كم مربع (أي ما يكاد يعادل مساحة بلد كلبنان مثلا بأكثر من مرتين ونصف تقريبا).
ويهدف المشروع لأن يصبح واجهة الإصلاحات الجارية في المملكة المحافظة، والتي يشرف عليها الأمير الشاب ضمن ما يعرف ما يسمى برؤية 2030 بغرض تنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي الذي يعتمد أساسا على ريع الطاقة والاستعداد لمرحلة ما بعد الطفرة النفطية.