نفوق حوت طيار بسبب ابتلاع 80 كيسا بلاستيكيا في خليج تايلاند

قال مسؤولون من البحرية في تايلاند إن حوتا طيارا نفق بالقرب من شواطئ البلاد الجنوبية بعد أن ابتلع 80 كيسا بلاستيكيا، وأوضحوا أن محاولاتهم لإنقاذ الحيوان الثدي لم تجدِ نفعا. وتعد تايلاند المطلة على خليج تايلاند، من أكثر البلدان استهلاكا للأكياس البلاستيكية في العالم، وينفق مئات المخلوقات البحرية قبالة سواحلها بسبب التلوث الناتج عن البلاستيك.

وقالت وزارة البحرية التايلاندية إنه تم العثور على الحوت الطيار وهو يحتضر بالقرب من الحدود مع ماليزيا، وحاول فريق من الأطباء البيطريين إنقاذه مساء الجمعة، لكنه "فارق الحياة في نهاية المطاف"، بحسب ما نشرت الوزارة على حسابها في فيسبوك. وبعد تشريح جثة الحيوان العملاق، اتضح أنه كان يحمل في أحشائه 80 كيسا بلاستيكية، يصل وزنها إلى 8 كيلوغرامات، بحسب ما قالت الوزارة. وأكدت أن الحيوان تقيأت خمسة أكياس خلال عملية إنقاذه.

ويبدو أن الأكياس كانت تمنع الحيوان الثدي من الحصول على أية فوائد غذائية من الطعام الذي يتناوله، بحسب ما ذكر ثامرونجاواساوات ، وهو عالم أحياء ومحاضر في جامعة "كاسيتسارت" في بانكوك. ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن ثامرونجاواساوات قوله إن حوالى 300 حيوان بحري، من ضمنها الحيتان والسلاحف البحرية والدلافين تفارق الحياة كل عام في المياه التايلاندية بسبب ابتلاع البلاستيك.

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