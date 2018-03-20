شاهد: نفوق آخر ذكور وحيد القرن الأبيض بكينيا

أعلنت محمية بيجيتا الكينية يوم الثلاثاء عن نفوق آخر ذكر لوحيد القرن الأبيض المعروف باسم "سودان" عن عمر ناهز 45 عاماً

وقالت إدارة المحمية في بيان لها إن "سودان" كان يُعالج من مضاعفات مرتبطة بتقدم العمر، مضيفة أن فريق من البيطريين اتخذ قراراً بقتله رحمة به بعدما قضى 24 ساعة يعاني فيها من آلام كبيرة نتيجة للتدهور الحاد في صحته.

ووُلد آخر ذكر لوحيد القرن الأبيض بالسودان في العام 1973 قبل أن يتم نقله لحديقة حيوان دفور كرالوفي بجمهورية تشيكيا بعد مولده بعامين.

وتم إعادة توطين "سودان" بصحبة آخر انثيين لوحيد القرن الأبيض بكينيا في العام 2009 إثر إعلان فصيلته ضمن فصائل الحيوانات المعرضة للانقراض. وظن البيطريون المسؤولون أن تواجده بالحياة البرية الإفريقية سيساعده على التزاوج بعد أن فشل في التكاثر خلال وجوده بتشيكيا.

وقالت إدارة المحمية الكينية إنه على الرغم من رؤية "سودان" يتزاوج في عدة مناسبات، إلا أن ذلك لم ينتج عنه حالات حمل.

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واكتسب "سودان" شهرة عالمية أثناء وجوده في تشيكيا ثمّ في كينيا، حيث تدفق الآلاف لزيارته خلال الأعوام القليلة الماضية.

ويعكف البيطريون التشيكيون على إجراء عملية تلقيح اصطناعي باستخدام الحيوانات المنوية المُستخرجة من جسد "سودان" مع بويضات آخر انثيين لوحيد القرن الأبيض في محاولة للحفاظ على نسل الفصيلة المعرضة للانقراض.

ويعاني وحيد القرن بفصائله المتعددة من خطر الانقراض نتيجة إقبال الصيادين على قنصه بموطنه في إفريقيا للاستفادة من بيع قرونه باهظة الثمن.