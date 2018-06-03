شاهد: سقوط 83 حاوية من سفينة شحن قرب شواطئ أستراليا

فقدت سفينة شحن 83 حاوية من حمولتها خلال هياج شديد في البحر قبالة أستراليا مما تسبب في انجراف محتوياتها إلى شواطئ البلاد، من بينها حفاضات أطفال وفوط صحية، مما أثار مخاوف بشأن خطر تلك الحاويات ومحتوياتها على أنشطة الشحن والحياة البحرية.

وواجهت السفينة التي تشغلها شركة يانغ مينغ التايوانية للشحن وكانت تبحر من تايوان إلى سيدني أمواجا بارتفاع خمسة أمتار في بحر تسمان، على بعد نحو 30 كيلومترا عن الساحل الشرقي لاستراليا، في وقت متأخر من مساء الخميس.