الحمم البركانية تجبر سكان هاواي على مغادرة منازلهم

قال مسؤولون إن قوات الحرس الوطني والشرطة والإطفاء استكملت إجلاء سكان منطقة على الجانب الشرقي من جزيرة بيغ آيلاند، أكبر جزر هاواي، قبل ساعات من قطع حمم بركان كيلاويا الطرق المؤدية إليها.
وطلبت السلطات يوم الأربعاء من السكان مغادرة منطقة كابوهو، مع استمرار تدفق الحمم البركانية بقوة من باطن الأرض عبر شق عند السفح الشرقي للبركان.
وقالت جانيت سنايدر المتحدثة باسم وكالة الدفاع المدني في مقاطعة هاواي لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن المرحلة النهائية لعملية الإجلاء بدأها أفراد الإطفاء والشرطة في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة واستمرت حتى صباح السبت بدعم من قوات الحرس الوطني وفرق الأشغال العامة في هاواي.
ويعيش ما يقدر بنحو 500 شخص في منطقة كابوهو لكن سنايدر قالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان عدد من السكان قرر البقاء في منازله.
شاهد المزيد على يورونيوز:
الحمم البركانية تزحف باتجاه المناطق السكنية في هاواي
حمم بركان كيلاويا تضيء الليل
بركان كيلاويا يتشكل في صورة وحش عملاق
هدأت فوهة البركان خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن قامت السلطات بإجلاء نحو 2000 شخص من منطقة ليلاني إستيتس إلى الغرب من كابوهو حين أتت الحمم البركانية على منازلهم أو قطعت الطريق إليها منذ ثورة البركان في الثالث من شهر مايو - أيار.
ولم تكن الحمم البركانية هي التهديد الوحيد من ثوران بركان كيلاويا إذ شكلت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت السام خطرا آخر. وصاحب النشاط الحالي للبركان على مدى أسابيع انفجارات غازية وقذف صخور بركانية بصورة يومية من فوهة البركان إضافة إلى هزات أرضية.