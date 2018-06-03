كوبا تختار راؤول كاسترو لإعادة صياغة الدستور

وافقت الجمعية الوطنية في كوبا يوم السبت على تعيين زعيم الحزب الشيوعي والرئيس السابق راؤول كاسترو، والذي تنحى عن حكم البلاد في شهر أبريل - نيسان الماضي، رئيسا للجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد من شأنه أن يواكب قانونيا الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وكان الرئيس الكوبي الجديد ميجيل دياز كانيل قد اقترح على الجمعية الوطنية أسماء أعضاء اللجنة نيابة عن مجلس الدولة، وقد وافق أعضاء الجمعية الوطنية على أعضاء اللجنة بالإجماع.

ومن المقرر أن يظل كاسترو رئيساً للحزب الشيوعي الكوبي حتى عام 2021. والدستور الحالي قد اعتُمد في عام 1976 خلال الحرب الباردة وعدّل ثلاث مرات منذ ذلك الحين، وهو يعرّف الحزب على أنه القوة السياسية القائدة للبلاد، وهذا التعريف قال عنه كاسترو بأنه لن يتغير خلال إعادة الكتابة الحالية.