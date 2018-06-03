الولايات المتحدة لن تساعد كوريا الشمالية إلا بعد نزع سلاحها النووي

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الأحد إن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي. وأضاف ماتيس أن الطريق وعر أمام القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
تعليقات ماتيس أشارت إلى مخاوف من أن الولايات المتحدة ربما تتسرع في تحقيق خطوة هامة مثل هذه عن طريق قمة غير مسبوقة بين الزعيمين بعد أن أعاد ترامب الاجتماع إلى موعده المقرر في سنغافورة يوم 12 يونيو - حزيران.
وقال ماتيس قبل بدء اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني على هامش منتدى الأمن الدولي في سنغافورة "في أحسن الأحوال، يمكننا أن نتوقع طريقا وعرا إلى (المفاوضات)". وأضاف ماتيس "سنواصل تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. ولن تتلقى كوريا الشمالية المساعدة إلا عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها لنزع السلاح النووي".
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الرئيس الأمريكي قال يوم الجمعة إنه سيعقد الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي، في تحول مفاجئ في دبلوماسية تهدف إلى إنهاء برنامج بيونغيانغ النووي. وذلك بعد ثمانية أيام من إلغاء ترامب للقمة بسبب "عداء" بيونغيانغ، حيث أعلن قراره المضي قدما في الاجتماع بعد استضافة مبعوث زعيم كوريا الشمالية في البيت الأبيض، قائلا إنه يتوقع "نتيجة إيجابية للغاية". وقال ترامب "أتطلع قدما إلى اليوم الذي يمكنني فيه رفع العقوبات عن كوريا الشمالية".
ولسنوات واجهت كوريا الشمالية عقوبات اقتصادية بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ أن أجرت أول تجربة نووية في عام 2006.
المصدر: رويترز