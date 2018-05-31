مقابلة تلفزيونية: الأسد ردا على وصف ترامب له "بالحيوان": الكلام صفة المتكلم

قال الرئيس السوري بشار الأسد في رده على سؤال بخوص نعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بـ"الأسد الحيوان": "هذه ليست لغتي ولذلك لا أستطيع استعمال لغة مماثلة. هذه لغته وهي تمثله. لدينا قول معروف، وهو أن الكلام صفة المتكلم، وهو بهذا الحديث يتحدث عن نفسه".

وأضاف الرئيس السوري، بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية بثت الخميس: "في كل الأحوال هذا الكلام لم يحدث أي تأثير في نفسي. الشيء الوحيد الذي يؤثر فيك هو حديث الأشخاص الذين تثق بهم. الأشخاص المتوازنون، العقلاء، اللبقون، الأخلاقيون".