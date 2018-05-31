مقابلة تلفزيونية: الأسد ردا على وصف ترامب له "بالحيوان": الكلام صفة المتكلم

قال الرئيس السوري بشار الأسد في رده على سؤال بخوص نعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بـ"الأسد الحيوان": "هذه ليست لغتي ولذلك لا أستطيع استعمال لغة مماثلة. هذه لغته وهي تمثله. لدينا قول معروف، وهو أن الكلام صفة المتكلم، وهو بهذا الحديث يتحدث عن نفسه".
وأضاف الرئيس السوري، بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية بثت الخميس: "في كل الأحوال هذا الكلام لم يحدث أي تأثير في نفسي. الشيء الوحيد الذي يؤثر فيك هو حديث الأشخاص الذين تثق بهم. الأشخاص المتوازنون، العقلاء، اللبقون، الأخلاقيون".
بشار الأسد قال كذلك إن الحرب الرئيسية التي تدور في بلاده هي حرب على كسب قلوب السوريين، مشيرا إلى أن الحكومة السورية قد كسبت هذه الحرب.
وقال الأسد، في معرض حديثه معلقا على الاتهامات باستخدام القوات الحكومية السورية لأسلحة كيميائية ضد مدنيين: " إن توقيت هذا الهجوم المزعوم كان بعد انتصار الجيش السوري في الغوطة، ناهيك عن حقيقة أننا لا نمتلك أسلحة كيميائية في كل الأحوال، وأننا لن نستخدم هذه الأسلحة ضد شعبنا، لأن المعركة في سوريا كانت حول كسب قلوب السوريين، هذه هي المعركة الرئيسية، وقد كسبناها، إذا كيف يمكن لك أن تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الذين تريدهم أن يكونوا داعمين لك؟".
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وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة المناطق التي تسيطر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وقال إن على القوات الأمريكية أن تستقي العبرة من العراق وترحل عن البلاد.
وأوضح الأسد أنّ الحكومة السورية بدأت "بفتح الأبواب أمام المفاوضات" مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يهيمن عليه فصيل كردي ويسيطر على مساحات من شمال وشرق سوريا حيث تتمركز قوات أمريكية.
وقال الأسد: "هذا هو الخيار الأول. إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة...وعلى الأمريكيين أن يغادروا، وسيغادرون بشكل ما".