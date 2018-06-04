التقاط سيلفي أمام امرأة صدمها قطار يثر غضب الإيطاليين

تداول نشطاء على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي صورة لرجل وهو يلتقط صورة سيلفي أمام امرأة صدمها قطار، ونشرت الصورة صحيفة إيطالية يومية نهاية الأسبوع الماضي في مدينة بيازينسا شمالي إيطاليا.
وكانت الوقائع جرت يوم 26 أيار/مايو الماضي في محطة قطارات بيازينسا الإيطالية، عندما هب رجال الإنقاذ لإسعاف امرأة صدمها القطار وهي ممددة على سكة الحديد، وفق صحيفة "ال كورير دلا سيرا"، وفي تلك اللحظة قرر الرجل التقاط صورة سيلفي، مشيرا بعلامة النصر بإصبعيه، وكان مصور فوتوغرافي يواكب المشهد حينها والتقط صورة لذلك الرجل الذي لوح بعلامة النصر.
وعلق الصحفي جيورجيو لامبري على موقعه في صفحة فيسبوك بالقول إنه تم في هذا المشهد فقدان الروح الأخلاقية، فيما علق آخر بالقول إن الحماقة ليس لها حدود، كما أعرب عدة أشخاص عن صدمتهم من تلك الصورة، فالمرأة التي تعرضت للحادث تم بتر ساقها. وقد استدعت الشرطة الشخص الذي التقط صورة سيلفي، وأجبرته على إزالة جميع الصور التي لها علاقة بالمشهد.
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