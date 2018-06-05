حث العاهل الأردني الملك عبد الله الثلاثاء الحكومة الجديدة على أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي وبدء حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.
الملك عبد الله الثاني يحث الحكومة الجديدة على مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية
الملك عبد الله الثاني يحث الحكومة الجديدة على مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية
وأفاد بيان ملكي أن الملك كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدم هاني الملقي استقالته من رئاسة الوزراء في محاولة لتهدئة الغضب العام بسبب ارتفاع الاسعار.
وبالرغم من استقالة الحكومة وتولي الرزاز تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات في الأردن تواصلت خاصة في عمان ومختلف محافظات المملكة.
وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء الماضي بسبب قرار الحكومة الأردنية فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
للإشارة، يعاني الأردن شحا في المياه والموارد الطبيعية،يستورد 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
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