بوادر حل الأزمة بين اليونان ومقدونيا على اسم الأخيرة

يبدو أن الأزمة بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة ستستمر، وهو نزاع عمره سنوات، سبب المشكلة بين البلدين هو أن مقدونيا تحمل نفس اسم منطقة مجاورة لها تقع شمال اليونان، وتدعي أثينا أن هذه المنطقة تحمل هذا الاسم منذ عصر الاسكندر الأكبر.

زوران زاييف المنتخب حديثا كرئيس للوزراء، ساعد على طرح المشكلة للنقاش من جديد، وقد جرت محادثات في الأسابيع الأخيرة لإيجاد حل للنزاع، خاصة وأنه يعرقل انضمام مقدونيا "اليوغسلافية السابقة"، من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.