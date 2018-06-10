ياباني يقتل رجلا ويصيب إثنين آخرين في هجوم بـ "بلطة"

قالت الشرطة اليابانية إن مهاجما بسلاح حاد قتل رجلا وأصاب اثنين آخرين في أحد قطارات شبكة شينكانسين اليابانية للقطارات فائقة السرعة ليل الأحد 10 يونيو / حزيران
واعتقلت الشرطة المشتبه به لدى توقف القطار في محطة أودوارا جنوبي طوكيو. وكان القطار في طريقه إلى مدينة أوساكا بغرب اليابان.
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وقالت تقارير لوسائل الإعلام إن المهاجم وهو شاب عاطل عمره 22 عاما أبلغ الشرطة إنه قام بذلك بسبب الإحباط وأنه لا يعرف ضحاياه. ووصفت بعض التقارير السلاح المستخدم بأنه بلطة ولكن الشرطة لم تؤكد التفاصيل.
وتشتهر قطارات شينكانسين بسرعتها وأمانها. ولكن في عام 2015 أشعل راكب النار في نفسه في أحد القطارات مما أدى لمقتله وراكب آخر في حادث دفع السلطات إلى تركيب كاميرات في عربات القطارات.