قال وزير خارجية سنغافورة على تويتر إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد وصل إلى سنغافورة. وكتب الوزير فيفيان بالاكريشنان على تويتر "رحبنا بالزعيم كيم جونغ أون الذي وصل للتو إلى سنغافورة". ونشر صورة له وهو يصافح كيم الذي كان يرتدي نظارة وبذلة داكنة اللون.
الزعيم الكوري كيم جونغ أون يصل إلى سنغافورة
الزعيم الكوري كيم جونغ أون يصل إلى سنغافورة
وكانت صحفية ستريتس تايمز السنغافورية قد أعلنت ف وقت سابق عن وصول طائرة الزعيم الكورري الشمالي كيم جونغ اون إلى مطار تشانجي الدولي بحسب معطيات رادارات الطيران. وقالت الصحيفة إن كيم وصل على متن طائرة تابعة لشركة إير تشاينا هبطت في مطار تشانجي.
ووفقا لوكالة رينهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فقد استقل كيم جونغ أون طائرة تابعة لشركات الطيران الصينية، كانت تستخدم لنقل كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية. وأضاف المصدر ان الطائرة الطائرة أقلعت من مطار بيونغ يانغ في الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي 01:30 صباحا بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر أن يصل الوفد الأمريكي مساء الأحد قادما من كندا حيث شارك ترامب في اجتماعات مجموعة السبع. ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونغ يوم الاثنين.
وذكر البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يصل ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة في الساعة 8:35 مساء الأحد ويتوجه إلى فندق شانجري-لا.
ويضم الوفد المرافق لترامب وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.
وستركز القمة على أسلحة كوريا الشمالية النووية والسلام في شبه الجزيرة الكورية. وأمضت بيونغ يانغ عقودا في تطوير أسلحة نووية بلغ ذروته في اختبار قنبلة هيدروجينية عام 2017. كما نجحت في اختبار صواريخ قادرة على الوصول للبر الأمريكي الرئيسي.