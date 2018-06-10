"قمة سلطعون" تجمع شبيهي ترامب وكيم

ظهر شبيها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري كيم جونغ أون في مطعم للمأكولات البحرية في سنغافورا السبت 9 يونيو / حزيران قبيل انعقاد القمة المرتقبة بين الزعيمين.
وعقد هوارد إيكس "شبيه كيم"، ودينيس آلان "شبيه ترامب" ما أسمياه بـ "قمة السلطعون"، حيث قدم المطعم لهما أطباقا شعبية مشهورة في سنغافورا، وتناوب رواد المطعم على التقاط صور مع الثنائي.
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يذكر أن هوارد وآلان حصلا على شعبية كبيرة بعد أن تقمصا شخصيتي الرئيسين في شهر فبراير الماضي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ.