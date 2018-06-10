رفض مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الانتقادات التي وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر مباشرة بعد مغادرته كيبيك حيث حضر اجتماع مجموعة السبع وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي إن ترودو لم يقل شيئا في مؤتمره الصحفي بمجموعة السبع لم يكن قد قاله من قبل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
بسبب ترودو .. ترامب يرفض التوقيع على بيان قمة السبع الكبار
بسبب ترودو .. ترامب يرفض التوقيع على بيان قمة السبع الكبار
ووصف ترامب على تويتر بعد مغادرته كندا باتجاه سنغافورة ترودو ب، "الضعيف وغير الصادق" بعد اجتماع قمة مجموعة السبع.
وقال مكتب ترودو في بيان نُشر على تويتر إن "رئيس الوزراء لم يقل شيئا لم يكن قد قاله من قبل علنا وفي محادثات خاصة مع الرئيس".
وأضاف أن ترودو مازال يركز على ما تم إنجازه خلال اجتماع القمة الذي استغرق يومين في كيبيك.
من جهته اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه طلب من ممثلي الولايات المتحدة عدم إقرار البيان المشترك الذي طرحته مجموعة السبع بعد إدلاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "بتصريحات كاذبة".
وقال ترامب في تغريدته "السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا تصرف بخنوع وليونة خلال اجتماعاتنا كمجموعة السبع ليعقد مؤتمرا صحفيا فقط بعد مغادرتي قائلا إن التعريفات الأمريكية نوع من الإهانة وإنه ’لن يتم تخويفه’. إنها (التصريحات) غير صادقة تماما وضعيفة. التعريفات التي فرضناها جاءت ردا على فرضه 270% على الألبان".