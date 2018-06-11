وصل المنتخب البرازيلي إلى معسكره التدريبي في سوتشي الروسية. وسيقوم الفريق، الذي سبق واقتنص لقب البطولة خمس مرات، بحملة تدريب مفتوحة في استاد محلي الثلاثاء، قبل السفر إلى روستوف أون دون، التي تبعد عن سوتشي 560 كيلومتراً، حيث ستشهد هذه المدينة المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة بين البرازيل وسويسرا الأحد.
راقصو السامبا يصلون سوتشي ويفتتحون مشوارهم الروسي
راقصو السامبا يصلون سوتشي ويفتتحون مشوارهم الروسي
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السيليساو سيواجهون كوستا ريكا أيضاً في سان بطرسبرغ في الثاني والعشرين من حزيران/ يونيو، وسيواجهون صربيا في موسكو يوم السابع والعشرين.
البرازيل تحمل الآن رقماً قياسياً لأفضل أداء في كأس العالم، حيث فازت بسبعين مباراة من أصل مئة وأربعة.