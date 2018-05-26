إحتشدت جموع غفيرة من عشاق كرة القدم في البرازيل، "وهم كثر"، على مداخل ملعب "تيريسوبولس" الجمعة لحضور التدريب الأخير لمنتخب البرازيل قبل مغادرته إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 الشهر المقبل.
دموع وبكاء في وداع المنتخب البرازيلي وكارثة 2014 لا تزال حاضرة
دموع وبكاء في وداع المنتخب البرازيلي وكارثة 2014 لا تزال حاضرة
الفوضى عمت المكان وأجهشت الفتيات بالبكاء تارة لمنع حراس الملعب ورجال الأمن دخولهن وتارة لوداع المنتخب الذي مني بهزيمة كبرى على أرضه وبين جمهوره إثر الهزيمة النكراء والساحقة امام ألمانيا بسبعة أهدا ف مقابل هدف واحد في نسخة كاس العالم الماضية في 2014.
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وتجمع نحو الف شخص أمام عند مداخل الملعب، وهو آخر تدريب مفتوح للعامة لمنتخب البرازيل، وحضر 18 لاعبا من 23 استدعاهم المدرب "تيتي" لتمثيل منتخب السامبا في كأس العالم.