شاهد: "سبيدرمان" يظهر في الصين وينقذ طفلا من الطابق الخامس

نجح أحد المحاربين القدامى بمحافظة تشيغيانغ دونغ الذاتية الحكم في وسط الصين من إنقاذ صبي صغير كاد أن يسقط من شرفة بيته الواقع في الطابق الخامس. الصبي كان يتدلى من الطابق الخامس للمبنى السكني حين سمع تشانغ شين صراخا وبكاء. وحين نظر إلى أعلى المبنى رأى صبيا يتدلى ورأسه عالقة في الشرفة وأقدامه ترفرف في الهواء. الرجل سارع وبدأ بتسلق المبنى لإنقاذ الطفل.
وقال تشانغ شين بعد انتهاء عملية الإنقاذ:
"كنت في الشارع رفقة أخى لقضاء بعض الحوائج وبمجرد أن سمعت صوت البكاء وبحثت عن مصدره رأيت طفلاً يتدلى من الطابق الخامس، لم أفكر وهرولت لإنقاذ الطفل خاصة وأنني أدركت أنني أستطيع تسلق المبنى" وأضاف شانغ شين "بعدما وصلت إلى الطابق الخامس دفعت الصبي إلى داخل الغرفة عبر النافذة".
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من جهتها الشرطة التي سارعت إلى عين المكان بمجرد تلقيها البلاغ رأت شانغ شين يتسلق المبنى، كما يقول تساو دنغ مينغ ضابط شرطة:
"بعد أن تلقينا بلاغا لإنقاذ الطفل، هرعنا على الفور إلى مكان الحادث، وعندما وصولنا رأينا رجلاً يتسلق عمارة وقيل لنا إنه قام بإنقاذ الصبي ودفع به إلى الغرفة".
ووفقاً لشهود عيان في موقع الحادث، اكتشفت الشرطة أن الصبي كان بمفرده داخل البيت بعد أن غادرت جدته لإيصال بعض الأشياء إلى مدرسة حفيدتها.