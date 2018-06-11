شاهد: مسلمون يحيون ليلة القدر في سراييفو

أحيا مسلمون في البوسنة والهرسك ليلة القدر في مسجد غازي حسرف باي في سراييفو، حيث يتمسك مسلمو البوسنة بتقاليدهم الدينية. وتأتي ليلة القدر في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، والمتعارف عليها وفق أحاديث دينية أنها ليلة صبيحة السابع والعشرين من شهر رمضان. ويحيي المسلمون ليلة القدر بمزيد من التعبد والتقرب إلى الله، والقيام بصالح الاعمال كآداء الصدقة وتلاوة القرآن، والإحسان إلى الأقارب والجيران، والدعاء والابتهال والتضرع والاعتكاف، والاجتهاد في وداع الشهر الذي يعد فضيلا لدى المسلمين، إذ أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن.