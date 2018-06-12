11 قتيلا في تصادم قاربين في فولغوغراد التي تستضيف المونديال

قالت خدمات الإنقاذ إن 11 شخصا كانوا في رحلة نهرية لقوا حتفهم عندما اصطدم قاربهم بزورق سحب في وقت متأخر مساء يوم الاثنين في مدينة فولغوغراد الروسية التي تستضيف مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وتلقت خدمة الطوارئ إخطاراً مساء الاثنين بشأن تصادم القاربين في نهر فولجا على بعد كيلومتر تقريباً من ضفة النهر.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الإدارة المحلية قولها إن قارب الرحلة النهرية كان يقل 16 شخصاً عندما وقع التصادم.
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وقال ديمتري أولانوف المتحدث باسم وزارة الطوارئ إنه إضافة إلى العشرة الذين لقوا حتفهم هناك شخص مفقود وتم إنقاذ خمسة أشخاص.
وذكر الموقع الإلكتروني للحاكم الإقليمي أندريه بوتشاروف إن ثلاثة من الناجين في المستشفى.وبدأت عملية بحث كما بدأ التحقيق في الواقعة.
وتستضيف فولغوغراد مباريات في الدور الأول بكأس العالم بينها مباريات لمنتخبات إنجلترا وتونس ونيجيريا وأيسلندا والسعودية ومصر واليابان وبولندا.
وأول مباراة تستضيفها المدينة ستكون في 18 يونيو/حزيران بين منتخبي إنجلترا وتونس.
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