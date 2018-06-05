تستعد مدينة فولغوغراد، ضمن اثنتي عشرة مدينة روسية أخرى، لاستضافة كأس العالم 2018 من خلال ملعب جديد بني خصيصاً لهذه المناسبة.
فولغوغراد الروسية تكمل استعداداتها لكأس العالم
فولغوغراد الروسية تكمل استعداداتها لكأس العالم
هذا الملعب الجديد والذي أطلق عليه اسم استاد فولغوغراد وتصل طاقته الاستيعابية إلى 45 ألف متفرج، سيستضيف أربع مباريات في البطولة ضمن مواجهات المجموعات. أبرز هذه المباريات ستكون في الثامن عشر من يونيو بافتتاح مواجهات المجموعة ج بين انكلترا وتونس.المباريات الأخرى التي ستشهدها أرض الملعب ستكون مواجهة السعودية و مصر ضمن المجموعة (أ) ومباراة اليابان ضد بولندا في المجموعة (هـ) ومواجهة نيجيريا مع آيسلندا ضمن المجموعة (د).
يرى عمدة فولغوغراد أندريه كوسولابوف أن هذه البطولة ستكون الأفضل في التاريخ، فقد تمت دراسة كل التفاصيل وسيتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإنجاح تنظيم البطولة بعد الاطلاع على تجارب مدن أخرى مرت بنفس التجربة في السابق، كإجراءات الأمن والسلامة وتأمين الدخول إلى الملاعب والفصل بين مجموعات المشجعين.
هذا الملعب الجديد بني بدلاً عن ملعب فريق روتور فولغوغراد الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية في روسيا، وسيكون الملعب الجديد ملعباً خاصاً بالفريق فور انتهاء منافسات البطولة، مع فارق الطاقة الاستيعابية حيث ستخفض إلى 35 ألف متفرج بعد كأس العالم. ويقع الملعب على قمة هضبة تنحدر لتصل إلى نهر الفولغا، كما أنه قريب من نصب تذكاري لمامييف كورغان يخلد ذكرى معركة ستالينغراد التي جرت خلال الحرب العالمية الثانية .
يذكر أن فولغوغراد التي تبعد نحو 965 عن موسكو كانت تعرف بستالينغراد حتى تم تغيير اسمها عام 1961