الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو حول قضية فساد ومحتجون يطالبونه بالاستقالة

قال راديو إسرائيل إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بشأن معاملاته المزعومة مع أكبر شركة اتصالات إسرائيلية في واحدة من ثلاث قضايا فساد تلقي بظلالها على مستقبله السياسي.

وتوقفت سيارة تقل ضباط شرطة عند مدخل المقر الرسمي لرئيس الوزراء بينما طالبت مجموعة من المحتجين نتنياهو بالاستقالة على خلفية التحقيقات.