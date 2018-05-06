قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أنه سيكون من الأفضل مواجهة إيران عاجلا وليس آجلا إذا تحتم الأمر وأضاف نتنياهو في بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته ان تل أبيب لا تريد تصعيدا للوضع في المنطقة.
نتنياهو: "من الأفضل ضرب إيران عاجلا وليس آجلا"
نتنياهو: "من الأفضل ضرب إيران عاجلا وليس آجلا"
وقال نتنياهو "الحرس الثوري الإيراني، في المدة الأخيرة قام بتزويد سوريا بأسلحة متقدمة لمهاجمتنا، سواء في ميدان المعركة أو على الجبهة الداخلية، بما في ذلك طائرات من دون طيار هجومية، وصواريخ أرض أرض، والأنظمة المضادة للطائرات الإيرانية التي ستهدد قوتنا الجوية".
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تصريحات لنتنياهو يقول فيها "نحن مصممون على تقويض عدوان إيران في مراحله المبكرة، حتى لو كان ذلك ينطوي على صراع، من الأفضل أن يكون عاجلا وليس آجلا، الدول التي لم ترغب في التصرف في الوقت المناسب ضد العدوان القاتل، دفعت في وقت لاحق ثمن أثقل بكثير".
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي "اننا لا نريد تصعيدا، لكننا مستعدون لأي سيناريو".
إقرأ أيضا على يورونيوز:
نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الأربعاء لبحث قضايا إقليمية
بومبيو من إسرائيل: اما تغيير الاتفاق النووي مع إيران أو الانسحاب منه
ليبرمان يهدد بقصف طهران إذا تعرضت تل أبيب إلى هجوم إيراني
تصريحات نتنياهو هذه تأتي أياما فقط بعد تأكيده أن تل أبيب تمتلك أكثر من 55 ألف وثيقة سرية إيرانية حصل عليها جهاز الموساد في عملية استخباراتية حول ما اسماه بـ "أنشطة إيران النووية السرية".
وكان نتنياهو وقتها قد أكد أن هذه "الوثائق تثبت أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية".