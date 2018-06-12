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دليلك لتشجيع إيران في كأس العالم روسيا 2018
دليلك لتشجيع إيران في كأس العالم روسيا 2018
نقدم لك هنا دليلاً كاملاً لكل ما تحتاج معرفته عن المنتخب الإيراني
حقائق:
الاسم : المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم (تیم ملی فوتبال ایران)
اللقب: المنتخب الوطني
الشعار: الفهد الإيراني (یوزپلنگ ایرانی)
لقب المشجعين: اللاعب الثاني عشر (یار دوازدهم)
المدرب: كارلوس كيروش
المقر خلال البطولة: مركز لوكوموتيف باكوفكا للتدريب - موسكو
الهتاف المردد: هجوم، هجوم، هجوم (حمله حمله حمله)
إيران ستحسق الخصم (ایران چیکارش می کنه سوراخ سوراخش می کنه)
ننتظر الهدف بفارغ الصبر (یالا یالا ما گل می خواهیم یالا)
مصطلحات كروبة:
گل : هدف
آفساید : تسلل
بازی : مباراة
خطا : فاول
ضربه آزاد: ضربة حرة
داور کجاست؟: الحكم أعمى؟
التاريخ في كأس العالم:
أربع مشركات، الأولى في 1978 والأخيرة في 2014
أفضل اللحظات في كأس العالم:
الفوز على الولايات المتحدة عام 1998 بهدفين لهدف وهو الفوز الأول والوحيد لإيران في البطولة
اللاعبين الأبرز للمتابعة:
سردار آزمون
علي رضا جاهانبخش
مهدي طارمي
كريم أنصاري فرد
رضا غوشاني جهاد
سامان غودوز
متابعة المنتخب الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي:
المنتخب الإيراني الوطني لكرة القدم
مدرب المتتخب :كارلوس كيروش
اللاعبين:
علي رضا بيرانفاند
مرتضى بور علي غانجي
ميلاد محمدي
رامين رضائيان
علي رضا جاهانبخش
مسعود شجاعي
أشكان ديجاجا
أميد إبراهيمي
إحسان حاج صافي
سامان غودوز
فاهيد أميري
كريم أنصاري فرد
رضا غوشاني جهاد
سعيد عزة الله
مهدي طارمي
سردار آزمون
لاعبون قدامي:
علي دائي
https://www.instagram.com/alidaei/
علي كريمي
https://www.instagram.com/aliiiiiiiikarimi8/
وحيد هاشميان
https://www.instagram.com/vahid.hashemian/
أحمد رضا عابد زاده
https://www.instagram.com/ahmadabedz/
مهدي مهدافيكيا
https://twitter.com/MehdiMadavikia
صحفيون:
مهدي روستامبور
(Radio Farda)
https://telegram.me/mehdi_rostampour
بيجمان راهبر
Pejman Rahbar (Varzesh3)
https://twitter.com/PejmanRahbar
فرهد إشفاندي
(Khabaronline)
مهدي مالكي
(Iran newspaper)
https://twitter.com/mehdimaleki59
مهدي أميربور
(isport)
https://twitter.com/AmirpoorMehdi
محمد تاغافي
https://twitter.com/Taghavi1972
علي عالي
محسن موتاميدقية