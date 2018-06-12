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رياضة

دليلك لتشجيع إيران في كأس العالم روسيا 2018

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دليلك لتشجيع إيران في كأس العالم روسيا 2018

دليلك لتشجيع إيران في كأس العالم روسيا 2018
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لا منتخب يمثل بلدك في بطولة كأس العالم في هذه الدورة؟ أو تريد تشجيع منتخب آخر إلى جانب منتخب بلادك؟ أو أن تتعرف أكثر على المنتخبات المنافسة؟

نقدم لك هنا دليلاً كاملاً لكل ما تحتاج معرفته عن المنتخب الإيراني

حقائق:

الاسم : المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم (تیم ملی فوتبال ایران)

اللقب: المنتخب الوطني

الشعار: الفهد الإيراني (‫یوزپلنگ ایرانی)

لقب المشجعين: اللاعب الثاني عشر (‫یار دوازدهم)

المدرب: كارلوس كيروش

المقر خلال البطولة: مركز لوكوموتيف باكوفكا للتدريب - موسكو

الهتاف المردد: هجوم، هجوم، هجوم (حمله حمله حمله)

إيران ستحسق الخصم (ایران چیکارش می کنه سوراخ سوراخش می کنه)

ننتظر الهدف بفارغ الصبر (یالا یالا ما گل می خواهیم یالا)

مصطلحات كروبة:

گل : هدف

آفساید : تسلل

بازی : مباراة

خطا : فاول

ضربه آزاد: ضربة حرة

داور کجاست؟: الحكم أعمى؟

التاريخ في كأس العالم:

أربع مشركات، الأولى في 1978 والأخيرة في 2014

أفضل اللحظات في كأس العالم:

الفوز على الولايات المتحدة عام 1998 بهدفين لهدف وهو الفوز الأول والوحيد لإيران في البطولة

اللاعبين الأبرز للمتابعة:

سردار آزمون

علي رضا جاهانبخش

مهدي طارمي

كريم أنصاري فرد

رضا غوشاني جهاد

سامان غودوز

متابعة المنتخب الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي:

المنتخب الإيراني الوطني لكرة القدم

@TeamMelliIran

مدرب المتتخب :كارلوس كيروش

@carlosqueiroz_oficial

اللاعبين:

علي رضا بيرانفاند

@alirezabeyranvand.official

مرتضى بور علي غانجي

@mortezapouraliganji88

ميلاد محمدي

@miladmohammadi.official

رامين رضائيان

@raminrezaeian

علي رضا جاهانبخش

@Alirezajb7

مسعود شجاعي

@masoudsshojaei

أشكان ديجاجا

@ashkandejagah

أميد إبراهيمي

@omidebrahimi

إحسان حاج صافي

@ehsanhajsafi28

سامان غودوز

@saman.ghoddos

فاهيد أميري

@vahid.amiri.official

كريم أنصاري فرد

@kariiiiim10

رضا غوشاني جهاد

@rgucci16

سعيد عزة الله

@saeedezatolahi.official

مهدي طارمي

@MehdiTaremi9

سردار آزمون

@SAzmoun

لاعبون قدامي:

علي دائي

https://www.instagram.com/alidaei/

علي كريمي

https://www.instagram.com/aliiiiiiiikarimi8/

وحيد هاشميان

https://www.instagram.com/vahid.hashemian/

أحمد رضا عابد زاده

https://www.instagram.com/ahmadabedz/

مهدي مهدافيكيا

https://twitter.com/MehdiMadavikia

صحفيون:

مهدي روستامبور

(Radio Farda)

https://telegram.me/mehdi_rostampour

بيجمان راهبر

Pejman Rahbar (Varzesh3)

https://twitter.com/PejmanRahbar

فرهد إشفاندي

(Khabaronline)

https://twitter.com/farhadeto

مهدي مالكي

(Iran newspaper)

https://twitter.com/mehdimaleki59

مهدي أميربور

(isport)

https://twitter.com/AmirpoorMehdi

محمد تاغافي

https://twitter.com/Taghavi1972

علي عالي

https://twitter.com/aliaalei

محسن موتاميدقية

https://twitter.com/motamedkia