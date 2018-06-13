قال الاتحاد الاسباني لكرة القدم في تغريدة بحسابه على تويتر اليوم الأربعاء إن فرناندو هييرو المدير الرياضي للاتحاد عين مدربا جديدا للمنتخب الوطني خلال فترة كأس العالم في روسيا.
تعيين هييرو مدربا لاسبانيا في كأس العالم عقب إقالة يولن لوبتيغي
تعيين هييرو مدربا لاسبانيا في كأس العالم عقب إقالة يولن لوبتيغي
وسيحل هييرو محل يولن لوبتيغي الذي أقيل اليوم الأربعاء بعدما قال الاتحاد الاسباني إن المدرب لم يبلغه باتفاقه على قيادة ريال مدريد بعد البطولة.
وأقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني يولن لوبتيغي قبل يومين من مباراة إسبانيا الأولى في كأس العالم ضد البرتغال، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء.
وتأتي إقالته بعدما أعلن ريال مدريد على نحو مفاجئ الثلاثاء أن لوبتيغي، الذي مدد مؤخرا عقده مع اسبانيا، سيتولى قيادة بطل أوروبا اعتبارا من الموسم المقبل.
بديل قريب؟ ماذا عن مباريات المونديال؟
إسبانيا التي تلعب ضد المغرب وإيران في المجموعة الثانية في روسيا باتت بلا مدرب، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر على مبارياتها وهي التي كانت واحدة ضمن المرشحين لاحراز لقب كأس العالم.
وقال روبياليس إن بديل لوبتيغي سيتم اعلانه "قريبا". وأضاف "نود توجيه الشكر إلى يولن على كل ما فعله وهو سبب وجودنا هنا في روسيا، لكننا شعرنا بأن علينا الاستغناء عن خدماته.
"يجب أن تكون هناك رسالة لكل موظفي الاتحاد الاسباني لكرة القدم وهناك سلوك يجب على الجميع اتباعه".
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