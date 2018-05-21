استبعد مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم خولين لوبيتيغي صانع ألعاب نادي تشيلسي سيسط فابريغاس وظهير أيسر الفريق ماركوس الونسو بالإضافة للاعب وسط بايرن ميونخ الألماني من تشكيله فريقه التي ستنافس بكأس العالم المقبلة بروسيا.
فابريغاس وألونسو ومارتينيز خارج قائمة منتخب إسبانيا بكأس العالم
فابريغاس وألونسو ومارتينيز خارج قائمة منتخب إسبانيا بكأس العالم
وأعلن لوبيتيغي يوم الاثنين تشكيلته المكونة من 23 لاعباً وجمعت بين الشباب والخبرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل.
وغاب ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي بعد موسم محبط إضافة إلى زملائه الإسبان بالنادي ماركوس ألونسو وألفارو مورتات و بيدرو بينما انضم ناتشو مونريال الظهير الأيسر لأرسنال إلى جانب جوردي ألبا من برشلونة في المركز ذاته.
ووقع اختيار المدرب لوبيتيغي على دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد وإياغو أسباس من سيلتا فيجو ورودريغو مورينو لاعب بلنسية لقيادة الخط الأمامي للمنتخب المرشح للفوز بكأس العالم.
وقضى كوستا بطولة محبطة في كأس العالم 2014 حيث خرجت إسبانيا من دور المجموعات بينما سجل سبعة أهداف في 18 مباراة دولية.
ولم تشهد التشكيلة أيضا سيرجي روبرتو لاعب وسط برشلونة بينما انضم زميله المخضرم أندريس إنيستا للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة إلى جانب القائد سيرجيو راموس.
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وسيشارك إيسكو وماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز وداني كاربخال ولوكاس فاسكيز في كأس العالم لأول مرة وكلهم من ريال إلى جانب راموس.
وانضم أربعة لاعبين من برشلونة بدلا من سبعة كما كان الحال منذ أربع سنوات في البرازيل.
وستلعب إسبانيا بطلة العالم 2010 وديا مع سويسرا في الثالث من يونيو حزيران ثم تواجه تونس في التاسع من الشهر ذاته قبل أن تبدأ مشوار كأس العالم أمام البرتغال يوم 15.
وجاءت تشكيلة إسبانيا على النحو التالي:
حراس مرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) بيبي رينا (نابولي) كيبا أريزابالاجا (أتليتيك بيلباو).
مدافعون: خوردي ألبا (برشلونة) ناتشو مونريال (أرسنال) ألفارو أودريوزولا (ريال سوسيداد) ناتشو فرنانديز (ريال مدريد) داني كاربخال (ريال مدريد) جيرار بيكي (برشلونة) سيرجيو راموس (ريال مدريد) سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي).
لاعبو وسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) إيسكو (ريال مدريد) تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ) ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) أندريس إنيستا (برشلونة) ساؤول نيجيز (أتليتيكو مدريد) كوكي (أتليتيكو مدريد).
مهاجمون: ماركو أسينسيو (ريال مدريد) إياجو أسباس (سيلتا فيجو) دييجو كوستا (أتليتيكو مدريد) رودريغو مورينو (بلنسية) لوكاس فاسكيز (ريال مدريد).
المصدر: رويترز