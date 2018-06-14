فرار مدنيين إثر غارات جوية لقوات التحالف تستهدف الحديدة في اليمن

واصلت طائرات وسفن التحالف الذي تقوده السعودية قصف مواقع للحوثيين في الحديدة باليمن لليوم الثاني على التوالي، سعيا للسيطرة على الميناء الرئيسي في اليمن في أكبر معركة في الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقال سكان ومسؤولون في الجيش اليمني الذي يحارب الحوثيين إن التحالف ضرب أيضا الطريق الرئيسي، الذي يربط الحديدة بالعاصمة صنعاء في الشمال، لمنع وصول أي تعزيزات للحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على المدينتين.

وقالت أمينة (22 عاما)، وهي طالبة جامعية تعيش قرب الميناء، لرويترز بالهاتف "الناس قلقون وخائفون من الحرب، أصوات البوارج مرعبة وتحليق الطيران طول الوقت"، وأضافت "الناس يهربون من المدينة إلى الأرياف، لكن الذين ليس لهم أقارب وليس لديهم مال لا يستطيعون الهروب".