مذكرات أينشتاين تفضح عنصريته

كشفت مذكرات تركها عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين بعد رحلات سفر في الشرق الأدنى، ونشرتها مؤخرا جامعة برينستن للصحافة، كراهية هذا الرجل للأجانب ومواقفه العنصرية، التي تتعارض تماما مع الآثار التي خلفها الفيزيائي والتي تصوره أنه المتمسك بالمبادئ الإنسانية، والإنسان الصريح المناصر للحقوق المدنية، وفق موقع قناة "أن بي سي نيوز" الأمريكية.

وهذه هي أول مرة تنشر فيها مذكرات بالإنجليزية وهي غير مخصصة للنشر، بعد أن كتبت أواخر 1922 حتى أوائل 1923. وفي تلك المذكرات دون أينشتاين ملاحظاته بخصوص السياسة والفلسفة والعلوم والفنون.