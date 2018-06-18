غواتيمالا: على خطى حضارة المايا

غواتيمالا، بوابة للدخول إلى عالم المايا بفضل اطلاله وثقافته التي لا تزال حية من خلال شعبه والقصص التي يرويها. سرنا على خطى هذه الحضارة المفقودة، في فلوريس، المعروفة باسم نوح بيتي، والتي تعني "الجزيرة الكبيرة على البحيرة".

"احتفظت البحيرة باسمها من حضارة المايا "و" بيتين إيتزا "، " بيتين "، تعني الجزيرة و" إيتزا "تعني" الساحر أو الشامان "، كل الجزر كانت مأهولة بالشامانيين"، يقول كارلوس أنطونيو مارين وهو مرشد سياحي وصياد سمك.

اليوم تنتشر المطاعم الصغيرة والمنازل المصطفة على امتداد شوارع مرصوفة بالحصى. إيفو يعيش هنا في هذه المنطقة، عالم آثار وافق على أن يكون دليلنا.