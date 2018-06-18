ترامب يأمر بالهيمنة على الفضاء.. وناسا تبدأ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه أمر بتشكيل فرع سادس للجيش الأمريكي لتمهيد الطريق أمام هيمنة أمريكية في الفضاء.

وقال ترامب خلال اجتماع مع مجلس الفضاء الوطني "لا يكفي فقط أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء. يتعين أن تكون هناك هيمنة أمريكية في الفضاء".

وأضاف في وقت لاحق "سيكون لدينا سلاح الجو وستكون لدينا القوة الفضائية. منفصلان لكن متساويين. سيكون شيئا.. مهما للغاية".

لكن الولايات المتحدة عضوة في اتفاقية الفضاء الخارجي التي تمنع نشر أسلحة دمار شامل في الفضاء وتسمح فقط باستخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى للأغراض السلمية.

ووقع ترامب أيضا توجيها بشأن إدارة المرور والحطام في الفضاء.

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وهذه الإعلانات هي أحدث خطوات تتخذها إدارة ترامب لزيادة الأنشطة الأمريكية لاستكشاف الفضاء. وقال مسؤول في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تريد إرسال روبوتات استكشاف إلى القمر بحلول العام المقبل على أقصى تقدير كخطوة تمهيدية نحو إرسال رواد فضاء هناك لأول مرة منذ عام 1972.

ووقع ترامب في ديسمبر كانون الأول توجيها قال إنه سيتيح لرواد الفضاء العودة إلى القمر والقيام بمهمة إلى كوكب المريخ في نهاية المطاف. وكان قد أمر إدراته الشهر الماضي بمراجعة اللوائح التنظيمية لرحلات الفضاء التجارية.

قالت شيريل وارنر المتحدثة باسم قسم الاستكشاف الإنساني في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تريد إرسال روبوتات لاستكشاف القمر بحلول العام المقبل تمهيدا لعودة إرسال رواد فضاء إلى هناك لأول مرة منذ عام 1972.

وأضافت وارنر أن ناسا تخطط لسلسلة من البعثات إلى القمر العام المقبل بهدف تطوير القدرة على العودة إلى القمر.

وأوضحت خلال اتصال هاتفي أن ناسا ستعمل مع شركات خاصة لم يتم اختيارها بعد بشأن هذه البعثات.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر ديسمبر كانون الأول توجيها قال إنه سيسمح لرواد الفضاء بالعودة إلى القمر ومن ثم قيادة بعثة إلى كوكب المريخ. والشهر الماضي أمر ترامب إدارته بمراجعة قوانين رحلات الفضاء التجارية.

وهبط الأمريكيون على سطح القمر للمرة الأولى عام 1969 محققين هدفا وضعه الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كنيدي عام 1961 ومتوجين سباقا استمر عشر سنوات بين واشنطن وموسكو.

ومنذ ذلك الحين ركزت الجهود الأمريكية فيما يتعلق بالفضاء على المركبات الفضائية التي تدار عن بعد ولا تحتاج لوجود أطقم بشرية.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو. بوش قال عام 2004 إن البشر سيعودون إلى القمر بحلول عام 2020 لكن خلفه باراك أوباما قال عام 2016 إن الولايات المتحدة سترسل بشرا إلى المريخ خلال العقد الرابع من الألفية الثالثة.