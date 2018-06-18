اعتقال بريطاني واتهام مشجعين للمنتخب الإنجليزي في روسيا بالتخريب

قالت السفارة البريطانية في موسكو اليوم الاثنين إن مواطنا بريطانيا اعتقل في روسيا بعد واقعة في قطار مسافر إلى مدينة فولغوغراد التي تستضيف مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

قالت الشرطة إن السلطات الروسية وجهت تهما بالتخريب على نطاق محدود والسكر في مكان عام، لمواطنين بريطانيين كانا على متن أحد القطارات. وجرى إنزال الرجلين في وقت سابق من قطار متجه إلى مدينة فولغوجراد الروسية، لنقل الجماهير لحضور أول مباراة لإنجلترا أمام تونس في إطار مباريات كأس العالم لكرة القدم.

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وكان مصدر مطلع قال في وقت سابق لرويترز إنه تم إنزال رجلين بريطانيين، من قطار متجه إلى مدينة فولغوجراد الروسية، لنقل الجماهير لحضور إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وقال المصدر إن أحد الرجلين دخل في مشادة مع شرطي روسي على القطار واعتقل، أما الثاني فأصيب في يده وخرج من مستشفى دخله لتلقي العلاج. وتواجه انجلترا تونس في مباراة في فولغوجراد بجنوب روسيا يوم الاثنين.

وتعهدت السلطات الروسية بتأمين وسلامة نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها. وتقام المباريات في 11 مدينة وتستمر حتى 15 يوليو تموز.

وأشارت تدوينة جرى تداولها على وسائل تواصل اجتماعي روسية، من المعتقد أنها تسريب عن تقرير داخلي لشركة مشغلة للقطارات، إلى أن المشجع المصاب كسر نافذة على متن القطار وأصيب بجروح في يده، وذكرت أن المشجع الآخر استولى على مسدس من شرطي كان على متن القطار، لكن تمت استعادة المسدس واعتقاله.

وأكد المصدر المطلع أن ما حدث خلال الواقعتين كان مثلما وصفته التدوينة، لكنه لم يخض في تفاصيل. وقال شرطي في موقع توقف فيه القطار وهو في طريقه إلى فولغوجراد، إنه سمع عن الواقعتين، لكن لم يكن لديه تفاصيل، ولم يتضح متى حدثت الواقعتان.