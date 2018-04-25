قالت شرطة مقاطعة ميرزيسايد الإنجليزية إنها ألقت القبض على مشجعين لفريق روما الإيطالي لاتهامهما بمحاولة قتل مشجع لنادي ليفربول الإنجليزي قبيل مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
شاهد: اشتباكات ضارية بين جماهير روما وليفربول
شاهد: اشتباكات ضارية بين جماهير روما وليفربول
وأدت الاشتباكات العنيفة بين جمهور الفريقين إلى تلقي المشجع لإصابة قوية على مستوى الرأس تركته في حالة خطرة بإحدى مستشفيات ليفربول.
وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن الهجوم على المشجع، البالغ من العمر 53 عاماً، بدا وكأنه مدبراً من قبل الجماهير الإيطالية.
وأضاف: "رأيتهم يضربون مشجعاً (لليفربول) بآلة قيل لي أنها شاكوش ولكني لم أتمكن من رؤية ما كان بأيديهم جيداً".
وانتهى لقاء الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وروما بفوز النادي الإنجليزي بنتيجة 5-2.
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