العلم يخبرك عن مصدر "الأشباح" التي تزورك في الليل !

إذا كنت تؤمن بالظواهر الخارقة لن تتفاجأ إذا سمعت قصصاً عن ظهور الموتى لأحبائهم أثناء الليل، أو عن انفجارات مجهولة المصدر لا يسمعها إلا شخص واحد، أو حتى عن أشباح وشياطين تزور النائمين. لكن ماذا إن كنت لا تؤمن بهذه الظواهر؟

العلم يُقدم لك تفسيراً لبعض الحوادث "غير الطبيعية" التي تواجه البعض عند ذهابهم للفراش أو حتى أثناء النوم.