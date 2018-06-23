مع بدء سريان مفعول القرار الملكي السعودي بالسماح للمرأة يقيادة السايارة، أمّت العشرات من النساء مدارس تعليم القيادة بالعاصمة الرياض، لمحاكاة القيادة الحقيقية وتعزيز القيادة الآمنة.
المرأة السعودية تشد حزام الأمان عشية اليوم التاريخي لقيادتها للسيارة
المرأة السعودية تشد حزام الأمان عشية اليوم التاريخي لقيادتها للسيارة
رفح الحظر على قيادة السعوديات للسيارات يبدأ فعليا يوم غد الأحد 24/06/2018وهو ما اعتبرته النسوة حدثا تاريخيا وإنجازا كبيرا ومعلما للمملكة العربية السعودية، بعد ان كانت المرأة السعودية تعتمد على سائق خاص يُسيّر أمورها ويقودها إلى حيث شاءت، وهم من ذوي القربى الذكور أو آخرين اجانب، أو سائقي سيارت الاجرة "التاكسي"، أو شركات نقل خاصة تأخذهن إلى المراكز التجارية والأسواق وأماكن العمل.
السعودية تعتقل ناشطات طالبن بحق المرأة في القيادة بعد أشهر من السماح به
قرار رفع الحظر من شأنه أيضا تعزيز الدورة الاقتصادية السعودية، من خلال مشاركة قوية للمراة في القوى العاملة وزيادة دخل الأسرة.
وكانت السلطات المختصة أصدرت عشر رخص سياقة لعشر نساء كن حصلن على رخص من دول أخرى.